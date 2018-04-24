Спорткомплекс с центром фехтования и школой волейбола появился в Химках

Москва, 24 апреля. Строительство нового спортивного комплекса со школой волейбола и центром фехтования завершилось в микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках.

Об этом рассказали в пресс-службе областного Главгосстройнадзора. Отмечается, что площадь объекта превышает 3,6 тысячи «квадратов». Из них 1,4 тысячи квадратных метров – это школа волейбола.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в ней есть универсальный спортивный зал, вспомогательные помещения, вестибюль, тренерские. По данным ведомства, центр фехтования располагается на 2,2 тысячи квадратных метрах, при этом есть 12 дорожек для фехтования. На третьем этаже находится тренажерный зал, есть бассейн.