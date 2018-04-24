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Весна вернется в Москву во вторник
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    Весна вернется в Москву во вторник

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    Весна вернется в Москву во вторник

    Москва, 24 апреля. Во вторник весна вернется в столицу. Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве потеплеет до плюс 13.

    В Московской области термометр покажет плюс 9-14. Как отмечают метеорологи, такие температуры соответствуют климатической норме, передает РИА Новости. Осадков в столичном регионе во вторник не ожидается, облачность в течение дня будет переменной.

    Скорость южного ветра составит 1-6 метров в секунду, атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба. По данным центра «Фобос», погода во вторник в столице обусловится гребнем антициклона.

    Напомним, в субботу, 21 апреля, Москву накрыл сильный ураган, в результате которого погибли два человека. Как пишет «Газета.ру», скорость ветра в порывах составляла от 25 до 30 метров в секунду.

    Автор: Василий Котов
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