Весна вернется в Москву во вторник

Москва, 24 апреля. Во вторник весна вернется в столицу. Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве потеплеет до плюс 13.

В Московской области термометр покажет плюс 9-14. Как отмечают метеорологи, такие температуры соответствуют климатической норме, передает РИА Новости. Осадков в столичном регионе во вторник не ожидается, облачность в течение дня будет переменной.

Скорость южного ветра составит 1-6 метров в секунду, атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба. По данным центра «Фобос», погода во вторник в столице обусловится гребнем антициклона.

Напомним, в субботу, 21 апреля, Москву накрыл сильный ураган, в результате которого погибли два человека. Как пишет «Газета.ру», скорость ветра в порывах составляла от 25 до 30 метров в секунду.