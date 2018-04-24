К началу выходных в Москве потеплеет до плюс 18

Москва, 24 апреля. После урагана минувших выходных погода в столице начнет улучшаться, к праздникам в Москве потеплеет до 18 градусов. Об этом со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что погода в Москве начнет улучшаться, ослабнет ветер, а со вторника появится тренд на потепление.

«Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды», — заявил директор Гидрометцентра.

Уже 24 апреля в Москве воздух прогреется до 12 градусов, а в области до – 14 градусов. В среду и четверг синоптики ожидают до 13-14 градусов. В пятницу и субботу термометры будут показывать до 18 градусов тепла.