Летняя пассажирская навигация открывается на Москве-реке

Москва, 24 апреля. Летняя навигация экскурсионных теплоходов начинается на Москве-реке. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Отмечается, что всего по Москве-реке будут ходить около 100 теплоходов. Как пишет «Вечерняя Москва», вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Стоимость прогулки, по данным пресс-службы, останется на уровне 2017 года, от 400 до 900 рублей.

В ведомстве также добавили, что на данный момент рабочими проверены и отремонтированы железобетонные, бетонные и деревянные конструкции. Как пишет ТАСС, работы были организованы на 54 важных объектах.