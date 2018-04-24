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Летняя пассажирская навигация открывается на Москве-реке
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    Летняя пассажирская навигация открывается на Москве-реке

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    Летняя пассажирская навигация открывается на Москве-реке

    Москва, 24 апреля. Летняя навигация экскурсионных теплоходов начинается на Москве-реке. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

    Отмечается, что всего по Москве-реке будут ходить около 100 теплоходов. Как пишет «Вечерняя Москва», вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Стоимость прогулки, по данным пресс-службы, останется на уровне 2017 года, от 400 до 900 рублей.

    В ведомстве также добавили, что на данный момент рабочими проверены и отремонтированы железобетонные, бетонные и деревянные конструкции. Как пишет ТАСС, работы были организованы на 54 важных объектах.

    Летняя пассажирская навигация открывается на Москве-реке

    Автор: Анна Иванова
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