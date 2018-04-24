Меню
Общество
Коммунальщики устранили последствия штормового ветра в Москве
Технологии
Эксперты из Google рассказали об опасной уязвимости Windows 10
Следующая новость
Загрузка...

    Коммунальщики устранили последствия штормового ветра в Москве

    30

    Коммунальщики устранили последствия штормового ветра в Москве

    Москва, 24 апреля. Столичные коммунальные службы устранили последствия обрушившегося 21 апреля на Москву штормового ветра. Об этом со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщает «Говорит Москва».

    По данным издания, к работам привлекли 1,5 тыс. человек из числа сотрудников комплекса городского хозяйства и 350 единиц техники.

    Напомни, 21 апреля на столицу обрушились ливень и штормовой ветер, порывы которого достигали 25 м/с. Шторм повалил более тысячи деревьев и повредил 34 кровли дома. В Новой Москве пострадали линии электропередачи.

    Также из-за непогоды в столице было затруднено движение поездов Московского центрального кольца и электричек. В московских аэропортах были отменены некоторые рейсы.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    520
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    685
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2390
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    6822