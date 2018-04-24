Коммунальщики устранили последствия штормового ветра в Москве

Москва, 24 апреля. Столичные коммунальные службы устранили последствия обрушившегося 21 апреля на Москву штормового ветра. Об этом со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщает «Говорит Москва».

По данным издания, к работам привлекли 1,5 тыс. человек из числа сотрудников комплекса городского хозяйства и 350 единиц техники.

Напомни, 21 апреля на столицу обрушились ливень и штормовой ветер, порывы которого достигали 25 м/с. Шторм повалил более тысячи деревьев и повредил 34 кровли дома. В Новой Москве пострадали линии электропередачи.

Также из-за непогоды в столице было затруднено движение поездов Московского центрального кольца и электричек. В московских аэропортах были отменены некоторые рейсы.