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Москвичей призвали готовиться к торнадо
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    Москвичей призвали готовиться к торнадо

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    Москвичей призвали готовиться к торнадо

    Москва, 23 апреля. Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил, что жителям столицы можно ожидать летних торнадо и весенних штормов.

    Он отметил, что прошедший в Москве 21 апреля шторм — типичное явление в столице для этого времени года.

    «Конец апреля, май, начало июня — это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс, — приводит слова Семенова агентство городских новостей «Москва». — Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой».

    Напомним, к вечеру воскресенья власти столичного региона в основном справились с последствиями урагана, обрушившегося на Центральный регион России в субботу. К сожалению, жертв избежать не удалось: погибли два человека. Всего от последствий стихии пострадали 17 человек в столице.

    Автор: Тимур Румянцев
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