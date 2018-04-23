Москвичей призвали готовиться к торнадо

Москва, 23 апреля. Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил, что жителям столицы можно ожидать летних торнадо и весенних штормов.

Он отметил, что прошедший в Москве 21 апреля шторм — типичное явление в столице для этого времени года.

«Конец апреля, май, начало июня — это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс, — приводит слова Семенова агентство городских новостей «Москва». — Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой».

Напомним, к вечеру воскресенья власти столичного региона в основном справились с последствиями урагана, обрушившегося на Центральный регион России в субботу. К сожалению, жертв избежать не удалось: погибли два человека. Всего от последствий стихии пострадали 17 человек в столице.