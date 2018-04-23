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Потолок обрушился на детей во время урока математики в московской школе
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    Потолок обрушился на детей во время урока математики в московской школе

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    Потолок обрушился на детей во время урока математики в московской школе

    Москва, 23 апреля. Подвесной потолок из гипсокартона частично обрушился в московской школе школе № 1526, которая расположена на юге российской столицы. Инцидент произошел во время урока математики, который проводился для учеников пятого класса.

    По словам директора школы Карины Бадалян, один из осколков плитке поцарапал руку школьнику.

    «Упало несколько плиток навесного потолка, они сделаны из гипсокартона. Получил травму один ребенок, ученик 5 класса, царапину руки от отлетевшего осколка плитки. Незамедлительно вызвали медиков, врач оказал ребенку помощь на месте»,  — отметила она.

    Директор добавила, что класс, где произошло обрушение потолка, был незамедлительно оцеплен. Сегодня вечером руководство школы проведет внеочередное родительское собрание, на котором обсудит данный инцидент, передает издание РИАМО.

    Автор: Антон Соколов
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