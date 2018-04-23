Власти Москвы рассказали о росте жалоб на домашнее насилие

Москва, 23 апреля. Уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева заявила о росте жалоб о бытовом насилии после принятия закона о декриминализации побоев.

«После того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось», — заявила она, выступая на заседании Московской городской думы в понедельник.

В аппарат все чаще поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, периодически поступают обращения о насилии в отношении пожилых людей.

В связи с этим омбудсмен выразила мнение, что эта тема требует существенно доработки в законодательстве с привлечением московских депутатов.

По ее словам, борьба с бытовым насилием будет основной темой работы аппарата в 2018 году.