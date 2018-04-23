Капремонт проведут в четырех ДК в военных городках Подмосковья

Москва, 23 апреля. Ремонт четырех Домов культуры проведут в военных городках Подмосковья в текущем году, еще девять учреждений приведут в порядок в ближайшие два года. Об этом в понедельник сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам главы регионального ведомства, капитальный ремонт Домов культуры в военных городках — это всецело системная и перспективная работа.

«В 2018 году будут капитально отремонтированы четыре Дома культуры (Восход, Краснознаменск, Власиха, Монино — Прим.ред.)», — отметила министр.

Кроме того, в 2019-2020 годах капитальный ремонт планируется провести в девяти домах культуры, а также в одной музыкальной школе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что на ремонтные работы подмосковные власти выделили порядка миллиарда рублей.