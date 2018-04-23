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Капремонт проведут в четырех ДК в военных городках Подмосковья
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    Капремонт проведут в четырех ДК в военных городках Подмосковья

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    Капремонт проведут в четырех ДК в военных городках Подмосковья

    Москва, 23 апреля. Ремонт четырех Домов культуры проведут в военных городках Подмосковья в текущем году, еще девять учреждений приведут в порядок в ближайшие два года. Об этом в понедельник сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

    По словам главы регионального ведомства, капитальный ремонт Домов культуры в военных городках — это всецело системная и перспективная работа.

    «В 2018 году будут капитально отремонтированы четыре Дома культуры (Восход, Краснознаменск, Власиха, Монино — Прим.ред.)», — отметила министр.

    Кроме того, в 2019-2020 годах капитальный ремонт планируется провести в девяти домах культуры, а также в одной музыкальной школе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Отмечается, что на ремонтные работы подмосковные власти выделили порядка миллиарда рублей.

    Автор: Дана Балан
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