Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Москва, 23 апреля. Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весеннее тепло. Ожидается, что уже в среду, 25 апреля, температура подскочит до шестнадцати градусов выше нуля.

Однако в середине рабочей недели в столице начнутся дожди, при этом синоптики обещают, что серьезных осадков не ожидается. Уже в пятницу погода снова станет весенней — столбики термометра поднимутся до восемнадцати градусов выше нуля.

В понедельник, 23 апреля, погодные условия будут определяться антициклоном. Москва все еще переживает последствия урагана, накрывшего столицу в прошлую субботу, передает телеканал «360».

Во вторник воздух немного прогреется, однако до настоящего весеннего тепла будет еще далеко, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого».