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Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет
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    Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

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    Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

    Москва, 23 апреля. Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весеннее тепло. Ожидается, что уже в среду, 25 апреля, температура подскочит до шестнадцати градусов выше нуля.

    Однако в середине рабочей недели в столице начнутся дожди, при этом синоптики обещают, что серьезных осадков не ожидается. Уже в пятницу погода снова станет весенней — столбики термометра поднимутся до восемнадцати градусов выше нуля.

    В понедельник, 23 апреля, погодные условия будут определяться антициклоном. Москва все еще переживает последствия урагана, накрывшего столицу в прошлую субботу, передает телеканал «360».

    Во вторник воздух немного прогреется, однако до настоящего весеннего тепла будет еще далеко, отмечают эксперты.

    Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого».

    Автор: Дима Оленин
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