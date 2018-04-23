МЦД и столичное метро заработают в едином графике

Москва, 23 апреля. График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с работой столичного метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

Отмечается, что поезда будут ходить с 05.30 до 01.00. Как добавили в пресс-службе, движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время.

Как добавили специалисты, пассажиры смогут добраться до отдаленных точек российской столицы и Подмосковья ранним утром или поздним вечером. Как пишет «Вечерняя Москва», в сообщении уточняется, что поезда будут курсировать по МЦД с 05.30 до 01.00. Как передает телеканал «360», технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночь.