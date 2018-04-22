Уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого»

Москва, 22 апреля. Уровень погодной опасности в Москве будет понижен до «зеленого» 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

Действующий в столице 21 и 22 апреля «оранжевый» уровень погодной опасности будет отменен, пояснили синоптики.

Ожидается, что до конца воскресенья в Москве и Московской области будет сохраняться сильный ветер, порывы которого могут достигать семнадцати метров в секунду.

Напомним, что ураган обрушился на Москву в субботу, 22 апреля. В городе было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки автомобилей.

Жертвой стихии стала девочка. В результате урагана также пострадали 16 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.