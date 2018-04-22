Меню
Общество
Уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого»
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого»

    498

    Уровень погодной опасности в Москве понизили до «зеленого»

    Москва, 22 апреля. Уровень погодной опасности в Москве будет понижен до «зеленого» 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

    Действующий в столице 21 и 22 апреля «оранжевый» уровень погодной опасности будет отменен, пояснили синоптики.

    Ожидается, что до конца воскресенья в Москве и Московской области будет сохраняться сильный ветер, порывы которого могут достигать семнадцати метров в секунду.

    Напомним, что ураган обрушился на Москву в субботу, 22 апреля. В городе было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки автомобилей.

    Жертвой стихии стала девочка. В результате урагана также пострадали 16 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    2966
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    730
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2667
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1118