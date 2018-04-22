Синоптики пообещали мартовский холод в Москве после урагана

Москва, 22 апреля. Синоптики прогнозируют мартовское похолодание в Москве после прошедшего урагана. Ожидается, что в столице выпадет мокрый снег.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура в Москве на будущей неделе будет больше соответствовать марту, чем апрелю.

«На улице очень холодно: плюс 3 градуса, по области — от нуля до плюс 3 градусов. Пасмурно, местами идут осадки в виде дождя, к северу переходящие в мокрый снег», — рассказал эксперт.

Порывы ветра будут достигать пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 742 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщал телеканал «360», 21 апреля на Москву обрушился сильный ураган — на столицу обрушился дождь, а порывы ветра достигали 22 метров в секунду.