Москва, 21 апреля. В апреле этого года в детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе, сообщает корреспондент Федерального Агентства Новостей (ФАН).

За последние два года турецкие общественные организации МОО «Турецкое Сообщество» и АНО «Сообщество турецких студентов в Москве» в разных концертных залах Москвы провели несколько концертов российско-турецкой дружбы. А в апреле этого года они начали проводить концерты российско-турецкой дружбы в детских домах Москвы.

1 апреля прошел первый концерт дружбы в детском доме в Новых Черемушках и 21 апреля на юге Москвы в детском доме в Орехово прошел уже второй концерт дружбы. Дети были очень рады гостям и концерту. После концерта детям подарили турецкие сладости и сделали общую фотографию на память.

Турецкая диаспора в России намерена и в дальнейшем продолжать проводить мероприятия направленные на развитие дружбы двух стран.