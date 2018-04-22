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В детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе
Россия
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    В детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе

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    В детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе

    Москва, 21 апреля. В апреле этого года в детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе, сообщает корреспондент Федерального Агентства Новостей (ФАН).

    За последние два года турецкие общественные организации МОО «Турецкое Сообщество» и АНО «Сообщество турецких студентов в Москве» в разных концертных залах Москвы провели несколько концертов российско-турецкой дружбы. А в апреле этого года они начали проводить концерты российско-турецкой дружбы в детских домах Москвы. 

    1 апреля прошел первый концерт дружбы в детском доме в Новых Черемушках и 21 апреля на юге Москвы в детском доме в Орехово прошел уже второй концерт дружбы. Дети были очень рады гостям и концерту. После концерта детям подарили турецкие сладости и сделали общую фотографию на память.

    В детских домах Москвы прошли концерты, посвященные российско-турецкой дружбе

    Турецкая диаспора в России намерена и в дальнейшем продолжать проводить мероприятия направленные на развитие дружбы двух стран.

    Автор: Олег Сорокин
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