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Пик урагана в Москве ожидается в ночь на воскресенье — «Фобос»
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    Пик урагана в Москве ожидается в ночь на воскресенье — «Фобос»

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    Пик урагана в Москве ожидается в ночь на воскресенье — «Фобос»

    Москва, 21 апреля. Пик урагана в Москве придется на ночь воскресенья, 22 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Специалисты пояснили, что ливни и ураган субботы могут казаться лишь «разминкой».

    По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия придутся на ночь воскресенья. Отмечается также, погода не будет стабильной.

    «Такая погода будет идти волнами  — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье»,  — отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого цитирует РИА Новости.

    Ранее стало известно, что в результате урагана в Москве за медицинской помощью обратились 17 человек. Известно также о двух погибших в Московской области.

    Автор: Сергей Свазовский
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