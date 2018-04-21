Москва, 21 апреля. Пик урагана в Москве придется на ночь воскресенья, 22 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Специалисты пояснили, что ливни и ураган субботы могут казаться лишь «разминкой».

По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия придутся на ночь воскресенья. Отмечается также, погода не будет стабильной.

«Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье», — отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате урагана в Москве за медицинской помощью обратились 17 человек. Известно также о двух погибших в Московской области.