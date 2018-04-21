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Общество
Акция «Библионочь» пройдет в Москве в ночь на 22 апреля
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    Акция «Библионочь» пройдет в Москве в ночь на 22 апреля

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    Акция «Библионочь» пройдет в Москве в ночь на 22 апреля

    Москва, 21 апреля. В российской столице в ночь на 22 апреля пройдет акция «Библионочь», главной темой станет конфликт поколений, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    В этом году «Библионочь» приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. В ней примут участие все столичные публичные библиотеки, часть из них продлит время работы.

    Известно, что в Москве запланировано более двух тысяч мероприятий, в том числе свыше 100 встреч с писателями, 150 мастер-классов, около 30 спектаклей, большое количество квестов, музыкальных концертов и чтений. Старт акции будет дан в библиотеке-читальне имени Тургенева в 18:00.

    Акция «Библионочь» пройдет в Москве в ночь на 22 апреля

    «Библионочь» — ежегодная социально-культурная акция посвященная чтению. Цель мероприятия — развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. В этом году акция пройдет седьмой раз по всей России.

    Специальным подарком для москвичей станет «погружение» в виртуальную реальность (трехмерные ролики технологии VR) по рассказу «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» и по повести «Вешние воды», с участием известных актеров Юрия Колокольникова и Аглаи Тарасовой.

    Автор: Алексей Астапчик
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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