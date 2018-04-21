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Общество
Парк Горького и ВДНХ в Москве закрыли из-за шторма
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    Парк Горького и ВДНХ в Москве закрыли из-за шторма

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    Парк Горького и ВДНХ в Москве закрыли из-за шторма

    Москва, 21 апреля. В связи с неблагоприятными погодными условиями территорию ВДНХ и Парк Горького в Москве закрыли для посетителей. 

    Как стало известно, в связи с сильным ветром закроют территорию ВДНХ. Отмечается, что стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют. Об этом сообщается на сайте мэра города. Также для посетителей из-за непогоды будут закрыты Парк Горького и летние веранды кафе.

    Ранее синоптики сообщили, что во второй половине дня погода в столице будет резко ухудшаться. По прогнозам прорывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Горожан просят воздержаться от прогулок.

    Автор: Дарья Смолина
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