Парк Горького и ВДНХ в Москве закрыли из-за шторма

Москва, 21 апреля. В связи с неблагоприятными погодными условиями территорию ВДНХ и Парк Горького в Москве закрыли для посетителей.

Как стало известно, в связи с сильным ветром закроют территорию ВДНХ. Отмечается, что стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют. Об этом сообщается на сайте мэра города. Также для посетителей из-за непогоды будут закрыты Парк Горького и летние веранды кафе.

Ранее синоптики сообщили, что во второй половине дня погода в столице будет резко ухудшаться. По прогнозам прорывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Горожан просят воздержаться от прогулок.