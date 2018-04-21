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Три человека пострадали в Москве из-за падения дерева во время шторма
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    Три человека пострадали в Москве из-за падения дерева во время шторма

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    Три человека пострадали в Москве из-за падения дерева во время шторма

    Москва, 21 апреля. Три человека, в том числе грудной ребенок, доставлены в больницы Москвы после падения дерева на улице Сумской, сообщил заместитель мэра российский столицы Леонид Печатников.

    Столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы об ухудшении погоды, объявив штормовое предупреждение. По данным мэрии, в результате падения дерева на улице Сумской пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок.

    Состояние грудного малыша врачи оценивают как удовлетворительное, после инцидента его поместили в Морозовскую больницу. Двое взрослых тоже находятся в удовлетворительном состоянии.

    Одного из них госпитализировали в больницу имени Юдина, а второго — в 13-ую городскую больницу. Спасатели настоятельно рекомендуют держаться как можно дальше от деревьев, рекламных конструкций, остановочных комплексов во избежание травм. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о полной готовности экстренных служб.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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