Три человека пострадали в Москве из-за падения дерева во время шторма

Москва, 21 апреля. Три человека, в том числе грудной ребенок, доставлены в больницы Москвы после падения дерева на улице Сумской, сообщил заместитель мэра российский столицы Леонид Печатников.

Столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы об ухудшении погоды, объявив штормовое предупреждение. По данным мэрии, в результате падения дерева на улице Сумской пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок.

Состояние грудного малыша врачи оценивают как удовлетворительное, после инцидента его поместили в Морозовскую больницу. Двое взрослых тоже находятся в удовлетворительном состоянии.

Одного из них госпитализировали в больницу имени Юдина, а второго — в 13-ую городскую больницу. Спасатели настоятельно рекомендуют держаться как можно дальше от деревьев, рекламных конструкций, остановочных комплексов во избежание травм. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о полной готовности экстренных служб.