Названы сроки начала работы первого участка Кожуховской линии московского метро

Москва, 21 апреля. Первый участок между станциями «Некрасовка» и «Косино» Кожуховской линии метрополитена откроют в Москве к концу лета этого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин в субботу, 21 апреля.

«Строительство идет хорошими темпами. К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работ», — приводит ТАСС слова Хуснуллина.

По словам заместителя мэра, станция метрополитена «Некрасовка» готова на 90%, а «Косино» — на 70%. Хуснуллин также рассказал, что более пяти тысяч специалистов занимаются строительством участка. Полностью Кожуховскую линию московского метро планируют открыть в следующем году.