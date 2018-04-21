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Названы сроки начала работы первого участка Кожуховской линии московского метро
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    Названы сроки начала работы первого участка Кожуховской линии московского метро

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    Названы сроки начала работы первого участка Кожуховской линии московского метро

    Москва, 21 апреля. Первый участок между станциями «Некрасовка» и «Косино» Кожуховской линии метрополитена  откроют в Москве к концу лета этого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин в субботу, 21 апреля.

    «Строительство идет хорошими темпами. К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работ», — приводит ТАСС слова Хуснуллина.

    По словам заместителя мэра, станция метрополитена «Некрасовка» готова на 90%, а «Косино» — на 70%. Хуснуллин также рассказал, что более пяти тысяч специалистов занимаются строительством участка. Полностью Кожуховскую линию московского метро планируют открыть в следующем году.

     
    Автор: Дарья Смолина
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