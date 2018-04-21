«Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о штормовом ветре

Москва, 21 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что МЧС России объявило штормовое предупреждение в столице после 15.00 и порывах ветра до 25 м/сек.

«Это реально опасно! Будьте предельно внимательны! Не находитесь рядом с деревьями», — написал градоначальник в своем twitter.

По его словам, в настоящее время службы спасения в городе приведены в полную готовность. Собянин также обратился к москвичам с просьбой быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

Согласно прогнозу, сегодня во второй половине дня ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, резкое похолодание, а ночью могут быть осадки.

Напомним, что сегодня Сергей Собянин участвовал в субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное. Вместе с жителями района он взял лопату и посадил черемуху.