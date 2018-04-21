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    Ликсутов рассказал о новом музее городского транспорта в Москве

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    Ликсутов рассказал о новом музее городского транспорта в Москве

    Москва, 21 апреля. Музей развития городского транспорта в ближайшие годы появится в Москве, заявил в субботу заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. 

    Он рассказал, что инициативу о создании музея выдвинули Мосгортранс и ряд транспортных и таксомоторных предприятий Москвы. По словам Ликсутова, московское правительство идею поддержало.

    «Сейчас мы приступили к созданию концепции этого музея», — отметил он.

    Заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов

    Музей будет находиться около Казанского вокзала на базе старого троллейбусно-трамвайного депо. Экспозиция будет посвящена истории развития московского транспорта. На ней гости смогут также узнать, из чего состоят разные транспортные средства. В музее планируют представить трамваи, троллейбусы, автобусы, машины такси, билеты и другие вещи, связанные с городским транспортом.

    «Мы постараемся, чтобы экспозиция постоянно обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, в которых есть соответствующие музеи, будут выставлять там свои образцы», — отметил Ликсутов.

    Напомним, ранее стало известно о планах протестировать бесстанционный велопрокат в Москве.

    Автор: Василий Котов
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