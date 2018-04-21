Ликсутов рассказал о новом музее городского транспорта в Москве

Москва, 21 апреля. Музей развития городского транспорта в ближайшие годы появится в Москве, заявил в субботу заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что инициативу о создании музея выдвинули Мосгортранс и ряд транспортных и таксомоторных предприятий Москвы. По словам Ликсутова, московское правительство идею поддержало.

«Сейчас мы приступили к созданию концепции этого музея», — отметил он.

Музей будет находиться около Казанского вокзала на базе старого троллейбусно-трамвайного депо. Экспозиция будет посвящена истории развития московского транспорта. На ней гости смогут также узнать, из чего состоят разные транспортные средства. В музее планируют представить трамваи, троллейбусы, автобусы, машины такси, билеты и другие вещи, связанные с городским транспортом.

«Мы постараемся, чтобы экспозиция постоянно обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, в которых есть соответствующие музеи, будут выставлять там свои образцы», — отметил Ликсутов.

Напомним, ранее стало известно о планах протестировать бесстанционный велопрокат в Москве.