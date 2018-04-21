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Собянин посадил черемуху во время субботника в Москве
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    Собянин посадил черемуху во время субботника в Москве

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    Собянин посадил черемуху во время субботника в Москве

    Москва, 21 апреля. По всей Москве проходят субботники. Мэр города Сергей Собянин во время субботника посадил черемуху на юге столицы.

    Сергей Собянин участвовал в субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное. Вместе с жителями района он взял лопату и посадил черемуху, сообщает РИА Новости. После чего глава города пообщался в горожанами. 

    По словам мэра города, чистят улицы, площади, дворы, также высаживают деревья в скверах и парках – «Москва хорошеет после зимы».

    «Так что с каждым днем Москва становится все краше, в том числе и благодаря москвичам, которые сегодня пришли на субботник. Спасибо вам огромное, вы делаете большое дело», — подчеркнул Собянин.

    Собянин посадил черемуху во время субботника в Москве

    Автор: Дарья Смолина
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