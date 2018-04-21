Собянин посадил черемуху во время субботника в Москве

Москва, 21 апреля. По всей Москве проходят субботники. Мэр города Сергей Собянин во время субботника посадил черемуху на юге столицы.

Сергей Собянин участвовал в субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное. Вместе с жителями района он взял лопату и посадил черемуху, сообщает РИА Новости. После чего глава города пообщался в горожанами.

По словам мэра города, чистят улицы, площади, дворы, также высаживают деревья в скверах и парках – «Москва хорошеет после зимы».