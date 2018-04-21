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Резкое похолодание и дождь ожидаются в Москве во второй половине субботы
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    Резкое похолодание и дождь ожидаются в Москве во второй половине субботы

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    Резкое похолодание и дождь ожидаются в Москве во второй половине субботы

    Москва, 21 апреля. Жителей и гостей Москвы предупреждают о резком похолодании, которое придет в субботу во второй половине дня.

    Сотрудники центра погоды «Фобос» сообщают, что в субботу, 21 апреля, в первой половине дня по-весеннему теплая погода еще сохранится, а столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, однако после четырех часов в городе ожидаются кучево-дождевые облака, передает информационный портал «НьюИнформ».

    На смену теплой погоде придут сильные ветры и дожди. Также прогнозируется гроза. Сотрудники МЧС предупреждают, что ожидается сильный ветер, порывы которого составят до 25 метров в секунду.

    Автор: Алексей Громов
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