Резкое похолодание и дождь ожидаются в Москве во второй половине субботы

Москва, 21 апреля. Жителей и гостей Москвы предупреждают о резком похолодании, которое придет в субботу во второй половине дня.

Сотрудники центра погоды «Фобос» сообщают, что в субботу, 21 апреля, в первой половине дня по-весеннему теплая погода еще сохранится, а столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, однако после четырех часов в городе ожидаются кучево-дождевые облака, передает информационный портал «НьюИнформ».

На смену теплой погоде придут сильные ветры и дожди. Также прогнозируется гроза. Сотрудники МЧС предупреждают, что ожидается сильный ветер, порывы которого составят до 25 метров в секунду.