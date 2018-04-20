ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером «дачные» пробки в Москве

Москва, 20 апреля. В пятницу вечером в Москве ожидаются пробки, связанные с планами жителей столицы выехать за предела города на дачи. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что увеличение потока автомобиля в целом характерно в условиях потепления и роста числа людей, выезжающих на отдых за город.

«К примеру, на Ленинском проспекте количество автотранспорта по направлению в область возросло на 17%, на Ленинградском шоссе — 15%, а на Ярославском — до 4%, — цитирует собеседника в ЦОДД РИА Новости».

О сильных пробках в российской столице ранее сообщала Газета.ru.