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ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером «дачные» пробки в Москве
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    ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером «дачные» пробки в Москве

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    ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером «дачные» пробки в Москве

    Москва, 20 апреля. В пятницу вечером в Москве ожидаются пробки, связанные с планами жителей столицы выехать за предела города на дачи. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

    Отмечается, что увеличение потока автомобиля в целом характерно в условиях потепления и роста числа людей, выезжающих на отдых за город.

    «К примеру, на Ленинском проспекте количество автотранспорта по направлению в область возросло на 17%, на Ленинградском шоссе  — 15%, а на Ярославском  — до 4%,  — цитирует собеседника в ЦОДД РИА Новости».

    О сильных пробках в российской столице ранее сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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