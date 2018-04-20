График отключения горячей воды в Москве изменили из-за ЧМ-2018

Москва, 20 апреля. Сроки отключения горячего водоснабжения в Москве теперь можно проверить в информационном сервисе, который был запущен компанией МОЭК. Как говорится в сообщении пресс-службы организации в пятницу, в 2018 году график отключений изменен с учетом проведения матчей грядущего Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

С графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на портале «МОЭК Онлайн». В материале поясняется, что работа данного сервиса была значительно усовершенствована — он стал удобным для пользователей и более информативным.

«Теперь вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений», — отметили в организации.

В МОЭК пояснили, что продолжительность отключения горячей не должна превышать 10 дней.

Напомним, после проведения ЧМ-2018 в Москве протестируют бесстанционный велопрокат.