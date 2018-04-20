Москва, 20 апреля. Новые жилые дома по программе реновации появятся на месте двух столичных долгостроев на северо-западе Москвы.

Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, новые дома построят в микрорайоне 11 и на Лодочной улице в районе Тушино, где в настоящее время находятся ветхое административное здание и отселенный жилой дом.

«Принято решение построить дома для программы реновации в Тушино на месте долгостроев», — сказала Княжевская.

Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята в августе 2017 года. Первоначально в нее было включено более пяти тысяч домов. В настоящее время для строительства жилья по программе реновации отобрано 242 стартовых площадки.