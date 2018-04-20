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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве
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    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

    Москва, 20 апреля. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности 21 апреля в Москве в связи с ураганным ветром.

    Отметим, что оранжевый уровень опасности подразумевает риск возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 21 апреля, в Москве будет дуть западный ветер с порывами до двадцати пяти метров в секунду. Аналогичная погода продлится и в воскресенье, 22 апреля. Однако порывы ветра могут ослабнуть до восемнадцати метров в секунду.

    Днем температура воздуха в Москве составит семнадцать градусов выше нуля, а ночью опустится до трех градусов тепла. В первой половине следующей недели воздух будет остывать до отрицательных показателей, предупредили синоптики.

    Автор: Дима Оленин
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