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ФСО сообщила о введении ограничений на посещение Кремля
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    ФСО сообщила о введении ограничений на посещение Кремля

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    ФСО сообщила о введении ограничений на посещение Кремля

    Москва, 20 апреля. Московский Кремль будет закрыт для посещения 7 и 9 мая, об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны России.

    Отмечается, что доступ также будет ограничен в Кремль и прилегающую территорию с 4 по 6 мая после 14.00. «4,5 и 6 мая после 14.00 предусмотрено посещение Оружейной палаты и выставки «Алмазный Фонд» через Боровицкий проход», — говорится в сообщении.

    Напомним, на территории Кремля 7 мая пройдет инаугурация президента России Владимира Путина, а 9 Мая состоится Парад Победы. Ранее сообщалось, что центр Москвы ждут традиционные для конца апреля – начала мая перекрытия дорог, связанные с подготовкой к Параду Победы.

    ФСО сообщила о введении ограничений на посещение Кремля

    Автор: Анна Иванова
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