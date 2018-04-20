ФСО сообщила о введении ограничений на посещение Кремля

Москва, 20 апреля. Московский Кремль будет закрыт для посещения 7 и 9 мая, об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны России.

Отмечается, что доступ также будет ограничен в Кремль и прилегающую территорию с 4 по 6 мая после 14.00. «4,5 и 6 мая после 14.00 предусмотрено посещение Оружейной палаты и выставки «Алмазный Фонд» через Боровицкий проход», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Кремля 7 мая пройдет инаугурация президента России Владимира Путина, а 9 Мая состоится Парад Победы. Ранее сообщалось, что центр Москвы ждут традиционные для конца апреля – начала мая перекрытия дорог, связанные с подготовкой к Параду Победы.