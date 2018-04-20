Меню
Общество
Надвигаются холода: москвичей предупредили о «последнем весеннем дне»
Экономика
Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Надвигаются холода: москвичей предупредили о «последнем весеннем дне»

    301

    Надвигаются холода: москвичей предупредили о «последнем весеннем дне»

    Москва, 20 апреля. До вечера пятницы в Москве сохранится теплая погода, которая затем сменится холодами. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

    По данным синоптиков, 20 апреля москвичей и гостей российской столицы ждет солнце перед предстоящими пасмурными выходными.

    Как пояснили специалисты, погода в Москве будет обусловлена высотным гребнем антициклона. Благодаря ему 20 апреля будет солнечным с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме. К вечеру над Москвой появятся тучи, пойдет дождь. Температура в пятницу будет до 14 градусов, в области – до 15. Ветер ожидается со скоростью до 10 метров в секунду.

    При этом в субботу днем будет до 18 градусов, а ночью — около семи градусов тепла. В Москве в воскресенье значительно похолодает. В ночь на 22 апреля температура упадет до нуля градусов, будет идти дождь с мокрым снегом.

    Надвигаются холода: москвичей предупредили о «последнем весеннем дне»

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    163
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    400
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1953
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2376