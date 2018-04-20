Надвигаются холода: москвичей предупредили о «последнем весеннем дне»

Москва, 20 апреля. До вечера пятницы в Москве сохранится теплая погода, которая затем сменится холодами. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, 20 апреля москвичей и гостей российской столицы ждет солнце перед предстоящими пасмурными выходными.

Как пояснили специалисты, погода в Москве будет обусловлена высотным гребнем антициклона. Благодаря ему 20 апреля будет солнечным с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме. К вечеру над Москвой появятся тучи, пойдет дождь. Температура в пятницу будет до 14 градусов, в области – до 15. Ветер ожидается со скоростью до 10 метров в секунду.

При этом в субботу днем будет до 18 градусов, а ночью — около семи градусов тепла. В Москве в воскресенье значительно похолодает. В ночь на 22 апреля температура упадет до нуля градусов, будет идти дождь с мокрым снегом.