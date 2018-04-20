Синоптики рассказали об усилении ветра в Москве 20 апреля

Москва, 20 апреля. Синоптики рассказали, что 20 апреля в российской столице будет дуть северный ветер со скоростью до десяти метров в секунду.

Также днем ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометра поднимутся до четырнадцати градусов выше нуля, пишет «Вечерняя Москва».

Атмосферное давление в регионе составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ожидается, что ближе к ночи температура воздуха опустится до восьми градусов тепла.