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Синоптики рассказали об усилении ветра в Москве 20 апреля
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    Синоптики рассказали об усилении ветра в Москве 20 апреля

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    Синоптики рассказали об усилении ветра в Москве 20 апреля

    Москва, 20 апреля. Синоптики рассказали, что 20 апреля в российской столице будет дуть северный ветер со скоростью до десяти метров в секунду.

    Также днем ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометра поднимутся до четырнадцати градусов выше нуля, пишет «Вечерняя Москва».

    Атмосферное давление в регионе составит 748 миллиметров ртутного столба.

    Ожидается, что ближе к ночи температура воздуха опустится до восьми градусов тепла.

    Автор: Дима Оленин
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