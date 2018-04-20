Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке

Москва, 20 апреля. В столичном зоопарке родился птенец кудрявого пеликана. Посмотреть на него посетители зверинца могут в павильоне «Бабочки и птицы».

Кудрявый пеликан занесен в Международную и российскую Красные книги. На территории Европы осталось только несколько тысяч таких птиц. Свое название кудрявый пеликан получил за хохолок из перьев на затылке.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Окуловой, столичный зверинец принимает участие в Европейской программе по сохранению кудрявого пеликана, пишет «Вечерняя Москва».

«Появление птенца кудрявого пеликана — радостное событие для нашего зоопарка, поскольку мы принимаем участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида в неволе», — сказала она.

Окулова уточнила, что пока птенец не похож на своих родителей. Характерный хохолок появится у него после линьки.

Напомним, ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году в Перми появится уникальный по размерам и количеству тематических зон зоопарк.