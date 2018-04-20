Бесстанционный велопрокат протестируют в Москве после ЧМ-2018

Москва, 20 апреля. После проведения чемпионата мира по футболу в Москве протестируют бесстанционный велопрокат, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, контролировать такой прокат велосипедов столичные власти планируют с помощью системы ГЛОНАСС, пишет «Вечерняя Москва».

«Мы против хаотичного разбрасывания велосипедов по Москве, с помощью системы ГЛОНАСС хотели бы определить, где надо завершать сессию и оставлять велосипед», — пояснил Ликсутов.

Китайская бесстанционная система велопроката Ofo была представлена в Москве осенью прошлого года. Она позволяет горожанам оставлять велосипед в любом удобном месте, уточняет РИА Новости.

Напомним, как сообщало агентство «Ридус», за время велосезона 2017 года москвичи и гости столицы побили рекорд по велопрокату, совершив порядка двух миллионов поездок.