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Бесстанционный велопрокат протестируют в Москве после ЧМ-2018
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    Бесстанционный велопрокат протестируют в Москве после ЧМ-2018

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    Бесстанционный велопрокат протестируют в Москве после ЧМ-2018

    Москва, 20 апреля. После проведения чемпионата мира по футболу в Москве протестируют бесстанционный велопрокат, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

    По его словам, контролировать такой прокат велосипедов столичные власти планируют с помощью системы ГЛОНАСС, пишет «Вечерняя Москва».

    «Мы против хаотичного разбрасывания велосипедов по Москве, с помощью системы ГЛОНАСС хотели бы определить, где надо завершать сессию и оставлять велосипед», — пояснил Ликсутов.

    Китайская бесстанционная система велопроката Ofo была представлена в Москве осенью прошлого года. Она позволяет горожанам оставлять велосипед в любом удобном месте, уточняет РИА Новости.

    Напомним, как сообщало агентство «Ридус», за время велосезона 2017 года москвичи и гости столицы побили рекорд по велопрокату, совершив порядка двух миллионов поездок.

    Автор: Василий Котов
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