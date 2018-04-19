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Органы опеки опровергли попытки отобрать у онкобольной жительницы Подольска детей
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    Органы опеки опровергли попытки отобрать у онкобольной жительницы Подольска детей

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    Органы опеки опровергли попытки отобрать у онкобольной жительницы Подольска детей

    Москва, 19 апреля. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова опровергла информацию о том, что у жительницы Подольска Натальи Володиной, перенесшей онкологическое заболевание, пытались забрать в детский дом дочерей.

    Ранее информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. Сообщалось, что лишившаяся ноги из-за саркомы Володина обратилась за помощью в государственные органы, но в ответ получила предложение поместить детей в детдом.

    В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Мишонова сообщила, что подобных предложений от органов опеки Подольска Наталье Володиной не поступало.

    «Никто не посягает на свободу девочек и не пытается разрушить эту семью. Специалисты органов опеки и попечительства сообщили мне, что дети находятся под опекой подруги мамы уже четыре года, вероятно, с тех пор, как  у нее началось заболевание. Требования к опекуну стандартные: например, она обязана предоставлять отчеты, следить, чтобы дети проходили диспансеризацию. Ничего сверх того ни от опекуна, ни от матери не требовалось. Речь о помещении девочек в детских дом либо социальный центр даже не заходила, так как в этом нет никакой необходимости», — сказала она.

    Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова

    Кроме того, омбудсмен прояснила ситуацию с очередью на жилье.

    «Наталья Володина  действительно была перемещена в очереди, но не с 20 места, а с 626 на 812. Произошло это из-за того, что предыдущий номер у нее был в городе Подольске, а затем три района были объединены в округ, в связи с чем очередь насытилась  претендующими на жилье, скажем так, естественным образом», — отметила Мишонова.

    Также, по словам детского омбудсмена Московской области, в ближайшее время решится и вопрос с протезом для Натальи. Мишонова уточнила, что приобрести его поможет депутат Московской областной думы.

    «В этой ситуации вызвался помочь депутат Мособлдумы от «Единой России» Павел Максимович. Современный протез , который позволит Наталье  вести полноценную жизнь, стоит более миллиона. Мы все понимаем, что у матери-одиночки нет таких денег. И большое спасибо Павлу Максимовичу, что вызвался помочь, мы все желаем этой женщине здоровья и спокойствия», — заключила она.

    Президент благотворительного фонда « Волонтеры  в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская

    Президент благотворительного фонда « Волонтеры  в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская считает, что даже если бы органы опеки Подольска и сделали бы маме предложение поместить детей в детдом, вряд ли бы в этом был злой умысел сотрудников.

    «К сожалению, очень мало инструментов помощи родителям, потерявшим трудоспособность. Опека может направить документы в соцзащиту, а там могут помочь лишь продуктовыми наборами, разовым материальным пособием в размере до 15 тысяч в зависимости от региона, какими-то вещами и ремонтом жилья. А в такой ситуации необходим домашний помощник, который частично бы брал на себя функции родителя: готовил еду, убирался, проверял уроки, водил в кружки. Пока с этим могут помочь только частные фонды, а нужна соответствующая услуга на государственном уровне. Это проблема  возникает регулярно, в то же время таких семей не более тысячи на крупный регион , вряд ли бы это нанесло серьезный ущерб бюджету, зато при этом мы бы сохраняли семьи, общение ребенка и больного родителя – это очень важно. Сейчас же, если нет родственников или знакомых готовых оформить опеку, детдом  или социально-реабилитационный центр — единственная альтернатива», — пояснила она.

    Напомним, жительница Подольска Наталья Володина воспитывает двух дочерей 2010 и 2013 годов рождения одна. Как следует из справки, предоставленной ФАН Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Подольск, с 2014 года дети находятся под опекой подруги Володиной и получают все необходимые выплаты.

    Автор: Марина Талагаева
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