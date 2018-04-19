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Власти Москвы сформируют единый стандарт для реновации домов
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    Власти Москвы сформируют единый стандарт для реновации домов

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    Власти Москвы сформируют единый стандарт для реновации домов

    Москва, 19 апреля. В столичном департаменте градостроительной политики заявили, что технические требования по проектированию домов, входящих в программу реновации, войдут в состав Московского стандарта реновации после их доработки на основе опыта строительства.

    Московский стандарт реновации будет сформирован с учетом опыта проектирования и строительства домой по разработанным техническим требованиям и с учетом жалоб граждан, которые будут проживать в этих домах, заявил первый замглавы департамента Олег Рындин.

    В стандарт также войдет возможность дальнейшей «технологической перезагрузки» домов, которая позволит избежать сноса через несколько лет.

    «Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — заявил глава департамента Сергей Левкин.

    Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена в августе прошлого года. В нее вошли более 5 тысяч домов.

    Автор: Дима Оленин
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