За месяц до ЧМ-2018 в Москве откроют овальную гостиницу

Москва, 19 апреля. Гостиничный комплекс в центре Москвы введут за месяц до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что офисно-гостиничный комплекс площадью 76,1 тысячи квадратных метров появится по улице Самарская. Он будет введен в эксплуатацию в середине мая. Как пояснил председатель комитета Константин Тимофеев, заработает комплекс на 380 номеров.

Как пишет «Вечерняя Москва», здание имеет подземную и наземную части. Гостиничные номера расположатся с 14 по 32 этажи. Ранее сообщалось, что танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве. Его торжественное включение состоится после открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.