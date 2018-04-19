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За месяц до ЧМ-2018 в Москве откроют овальную гостиницу
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    За месяц до ЧМ-2018 в Москве откроют овальную гостиницу

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    За месяц до ЧМ-2018 в Москве отроют овальную гостиницу

    Москва, 19 апреля. Гостиничный комплекс в центре Москвы введут за месяц до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

    Отмечается, что офисно-гостиничный комплекс площадью 76,1 тысячи квадратных метров появится по улице Самарская. Он будет введен в эксплуатацию в середине мая. Как пояснил председатель комитета Константин Тимофеев, заработает комплекс на 380 номеров.

    Как пишет «Вечерняя Москва», здание имеет подземную и наземную части. Гостиничные номера расположатся с 14 по 32 этажи. Ранее сообщалось, что танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве. Его торжественное включение состоится после открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

    За месяц до ЧМ-2018 в Москве отроют овальную гостиницу

    Автор: Анна Иванова
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