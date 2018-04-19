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Более 20 тысяч жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в 2018 году
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    Более 20 тысяч жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в 2018 году

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    Более 20 тысяч жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в 2018 году

    Москва, 19 апреля. Свыше 16 тысяч жителей Московской области и более четырех тысяч детей первично обратились в центры здоровья региона в первом квартале нынешнего года. Об этом в четверг передает пресс-служба первого заместителя председателя областного правительства Ольги Забраловой.

    По ее словам, на сегодняшний день в Подмосковье работает двадцать восемь центров здоровья для взрослых и восемь для детей. Отмечается, что в медицинских учреждениях за короткий срок можно пройти профилактическое обследование, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Как отметил глава министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков, среди всех пациентов центров здоровья у 76% взрослых и 54% детей зафиксированы факторы риска неинфекционных заболеваний.

    Автор: Дана Балан
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