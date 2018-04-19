Rolls-Royce за 16,5 млн рублей угнали со стоянки в центре Москвы

Москва, 19 апреля. Элитный Rolls-Royce угнали со стоянки в центре Москвы. Стоимость автомобиля, по словам владельца, составляет 16,5 млн рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Об инциденте сообщили представители столичного главка МВД. В ведомстве уточнили, что с той парковки в Гранитном переулке был угнан минивэн Mercedes Viano за 3 миллиона рублей. Он принадлежит хозяину угнанного Rolls-Royce. Таким образом, общий причиненный ему ущерб составил почти 20 млн рублей.

Уточняется, что угон произошел не позднее 31 марта. В полиции подчеркнули, что сейчас в рамках расследования организованы все необходимые оперативные мероприятия для установления злоумышленников.

По словам источника агентству городских новостей «Москва», угнанные автомобили принадлежат светской львице Надежде Оболенцевой. Она известна как основательница интеллектуального клуба «418». Кроме того, женщина работает хроникером в журнале Tatler.