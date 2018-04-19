В МИД РФ рассказали о деструктивном курсе Трампа в отношении Кубы

Москва, 19 апреля. Политика Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы иррациональна, абсолютно деструктивно настаивать на продолжении санкций в отношении Гаваны, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. По его словам, Россия надеется, что здравый смысл в этом вопросе возобладает.

Как пишет РИА Новости, последние 50 лет в отношениях Кубы и США были санкции, эмбарго, ограничения двусторонних связей. Представитель МИД пояснил, что всем ясно, что такой курс является провальным. Щетинин считает, что «настаивать на его продолжении абсолютно деструктивно».

Напомним, в конце 2014 года США и Куба заявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. Были восстановлены дипломатические отношения. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене курса экс-президента Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной.