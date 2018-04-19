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Движение транспорта в центре Москвы перекроют из-за Московского кинофестиваля
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    Движение транспорта в центре Москвы перекроют из-за Московского кинофестиваля

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    Движение транспорта в центре Москвы перекроют из-за Московского кинофестиваля

    Москва, 19 апреля. Движение транспорта на трех улицах Москвы будет ограничено в связи с проведением 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

    Отмечается, что с 16 по 23 часа будет перекрыто движение на улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара и по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

    С 23 часов 19 апреля до 5 часов утра 20 апреля будет полностью перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку на участке от улицы Малая Дмитровка до Тверской.

    Напомним, что юбилейный ММКФ был перенесен на апрель из-за проведения чемпионата мира по футболу в России. Мероприятие пройдет с 19 по 26 апреля.

    Ранее сообщалось, что актриса Настасья Кински вошла в состав жюри Московского кинофестиваля. В этом году председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. 

    Автор: Дима Оленин
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