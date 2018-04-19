Более 800 процедур ЭКО провели врачи Подмосковья с начала года

Москва, 19 апреля. Около 4,8 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести в Московской области в 2018 году.

Об этом рассказали в пресс-службе первого заместителя правительства Московской области Ольги Забраловой. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», за первый квартал этого года было проведено около 800 таких процедур. Все они были проведены за счет средств ОМС.

По данным «РИАМО», в 2017 году было выполнено 3,7 тысячи процедур ЭКО. Напомним, ЭКО – это вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.