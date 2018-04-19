В Подмосковье предложили меры по усилению пожарной безопасности ТЦ

Москва, 19 апреля. Депутаты Мособлдумы предложили внести изменения для совершенствования системы регулирования пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Пакет поправок в законодательство планируют отправить на рассмотрение Госдумы РФ на текущей неделе.

Как пояснил руководитель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, депутаты предложили уточнить понятие ««объект с массовым пребыванием людей».

Как пишет «РИАМО», они также считают необходимым ввести обязательное прохождение такими объектами государственной экспертизы. При этом службы пожарного надзора, по мнению законодателей, должны участвовать в процедуре приема объекта в эксплуатацию.

Напомним, в марте в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, погибли 64 человека, большинство из которых дети.