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Мосты, памятники и фонтаны помоют в Москве к 1 мая
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    Мосты, памятники и фонтаны помоют в Москве к 1 мая

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    Мосты, памятники и фонтаны помоют в Москве к 1 мая

    Москва, 19 апреля. К 1 мая в столице помоют мосты, памятники, фонтаны, пешеходные переходы, набережные и фонтаны. Всего после зимы в городе приведут в порядок около двух тысяч объектов.

    Генеральная уборка в Москве уже началась. Сотрудники коммунальных служб отмывают от надписей, грязи и пыли тоннели и подземные переходы, эстакады и другие городские объекты с помощью специальных шампуней, при необходимости отмытая поверхность покрывается антикоррозийными материалами, пишет «Вечерняя Москва».

    Уточняется, что в настоящее время уборка на центральных мостах столицы уже завершилась, также к летнему сезону подготовлены городские фонтаны на Манежной, Театральной площадях и музыкальный фонтан в Парке Горького.

    В работе коммунальные службы используют спецтехнику — аппараты высокого давления и подъемные механизмы. В частности, с ее помощью была приведена в порядок Триумфальная арка на Кутузовском проспекте. Однако механический способ очистки подходит не для всех памятников, многие из них приходится отмывать вручную.

    Автор: Василий Котов
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