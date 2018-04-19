Мосты, памятники и фонтаны помоют в Москве к 1 мая

Москва, 19 апреля. К 1 мая в столице помоют мосты, памятники, фонтаны, пешеходные переходы, набережные и фонтаны. Всего после зимы в городе приведут в порядок около двух тысяч объектов.

Генеральная уборка в Москве уже началась. Сотрудники коммунальных служб отмывают от надписей, грязи и пыли тоннели и подземные переходы, эстакады и другие городские объекты с помощью специальных шампуней, при необходимости отмытая поверхность покрывается антикоррозийными материалами, пишет «Вечерняя Москва».

Уточняется, что в настоящее время уборка на центральных мостах столицы уже завершилась, также к летнему сезону подготовлены городские фонтаны на Манежной, Театральной площадях и музыкальный фонтан в Парке Горького.

В работе коммунальные службы используют спецтехнику — аппараты высокого давления и подъемные механизмы. В частности, с ее помощью была приведена в порядок Триумфальная арка на Кутузовском проспекте. Однако механический способ очистки подходит не для всех памятников, многие из них приходится отмывать вручную.