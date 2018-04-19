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Искусственные сакуры в центре Москвы уберут в мае
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    Искусственные сакуры в центре Москвы уберут в мае

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    Искусственные сакуры в центре Москвы уберут в мае

    Москва, 19 апреля. Искусственные сакуры, сделанные из пластика и установленные в центре Москвы, уберут в начале мая. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации города Антон Кульбачевский.

    По его словам, в начале следующего месяца рабочие произведут уборку искусственной сакуры в центре российской столицы. Как пояснил Кульбачевский, в апреле в Москве ничего не цветет, поэтому руководство города решило создать праздничную атмосферу к Пасхе с помощью искусственной сакуры.

    Он уточнил, что скоро в российской столице зацветут цветы, а украшение станет лишним. Как пишет «Вечерняя Москва», Кульбачевский добавил, что установка искусственной сакуры в Москве – временное явление.

    Искусственные сакуры в центре Москвы уберут в мае

    Автор: Анна Иванова
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