Стала известна причина пробок на московских дорогах

Москва, 19 апреля. Дождь и дорожные работы привели к серьезным пробкам в Москве в среду вечером. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Как пишет «РИАМО», самые серьезные транспортные задержки были замечены в центральной части города.

Как пояснили в центре, на Новом Арбате продолжаются работы по ликвидации последствий просадки грунта. По данным специалистов, на десятибалльные пробки в этом районе также оказал влияние дождь, в результате чего автомобилисты заметно снижали скорость.

Ранее Гидрометцентр объявил в Московской области и Москве «желтый» уровень опасности на 19 апреля из-за сильных порывов ветра.