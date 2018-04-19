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Стала известна причина пробок на московских дорогах
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    Стала известна причина пробок на московских дорогах

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    Стала известна причина пробок на московских дорогах

    Москва, 19 апреля. Дождь и дорожные работы привели к серьезным пробкам в Москве в среду вечером. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Как пишет «РИАМО», самые серьезные транспортные задержки были замечены в центральной части города.

    Как пояснили в центре, на Новом Арбате продолжаются работы по ликвидации последствий просадки грунта. По данным специалистов, на десятибалльные пробки в этом районе также оказал влияние дождь, в результате чего автомобилисты заметно снижали скорость.

    Ранее Гидрометцентр объявил в Московской области и Москве «желтый» уровень опасности на 19 апреля из-за сильных порывов ветра.

    Стала известна причина пробок на московских дорогах

    Автор: Анна Иванова
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