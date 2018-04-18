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Напавший на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр извинился перед ее матерью в суде
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    Напавший на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр извинился перед ее матерью в суде

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    Напавший на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр извинился перед ее матерью в суде

    Москва, 18 апреля. Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц извинился перед матерью журналистки Еленой в ходе заседания суда.

    Во время заседания, которое проходило в Пресненском суде Москвы в среду, 18 апреля, Борис Гриц принес извинения маме Татьяны Фельгенгауэр.

    «Я хотел бы принести извинения вам», — цитирует РИА Новости слова Грица.

    В ответ женщина заявила, что поняла его. Также Борис Гриц сообщил, что не собирался убивать журналистку, он хотел ее только ранить.

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы 49-летний Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении.

    Автор: Алексей Громов
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