Напавший на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр извинился перед ее матерью в суде

Москва, 18 апреля. Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц извинился перед матерью журналистки Еленой в ходе заседания суда.

Во время заседания, которое проходило в Пресненском суде Москвы в среду, 18 апреля, Борис Гриц принес извинения маме Татьяны Фельгенгауэр.

«Я хотел бы принести извинения вам», — цитирует РИА Новости слова Грица.

В ответ женщина заявила, что поняла его. Также Борис Гриц сообщил, что не собирался убивать журналистку, он хотел ее только ранить.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы 49-летний Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении.