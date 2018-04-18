Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Москва, 18 апреля. Пробки на дорогах Москвы достигли отметки 10 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Сложная обстановка на дорогах наблюдается на всех кольцевых магистралях российской столицы. На Садовом, Третьем транспортном и Бульварном кольцах движение практически парализовано.

Заторы наметились и на максимально «проблемных» вылетных магистралях: Щелковском шоссе и Шоссе Энтузиастов.

Большое количество аварий и неблагоприятные погодные условия усложняют ситуацию на московских дорогах.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили «желтый уровень» опасности в Москве. Причиной такого решения стал сильный ветер, сообщили синоптики.