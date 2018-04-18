Синоптики объявили «желтый уровень» опасности в Москве

Москва, 18 апреля. Гидрометцентр России объявил «желтый уровень» опасности в столичном регионе в четверг, 19 апреля. Причиной такого решения стал сильный ветер, сообщили синоптики.

В частности, ночью в столице ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем ветер усилится и местами может достигать 17 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре.

Напомним, что «желтый уровень» опасности означает, что в городе могут произойти ЧП, связанные с погодными условиями.

Ожидается также, что одновременно с усилением ветра в Москве сильно похолодает. Столбики термометра опустятся до восьми градусов тепла.