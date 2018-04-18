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Транспортное движение на Новом Арбате ограничено из-за провала грунта
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    Транспортное движение на Новом Арбате ограничено из-за провала грунта

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    Транспортное движение на Новом Арбате ограничено из-за провала грунта

    Москва, 18 апреля. Обвал грунта произошел на Новом Арбате в центре российской столице в среду. Транспортное движение в районе затруднено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по Москве.

    «В результате провала асфальта на улице Новый Арбат в районе инцидента движение сильно затруднено. Пострадавших от провала асфальта граждан или автомобилей нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

    По информации другого источника, в зоне происшествия ограничение движения зафиксировано на участке от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром, пишет «Вечерняя Москва».

    Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты Комплекса городского хозяйства столицы.

    «На данный момент ведутся ремонтные работы», — уточнили в ведомстве.

    Автор: Дана Балан
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