Меню
Общество
Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 году
Технологии
Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак
Следующая новость
Загрузка...

    Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 году

    51

    Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 году

    Москва, 18 апреля. Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Московской области в нынешнем году. Об этом в среду передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья со ссылкой на заместителя председателя областного правительства Ирину Смирнову.

    «Более 1,4 тысячи дворов будет отремонтировано и благоустроено в этом году. Более чем в половине — в 900 дворах — предусмотрена замена асфальтного покрытия, создание парковочных мест», — рассказала Смирнова.

    Кроме того, она добавила, что многие жители просят построить детские площадки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В связи с этим было принято решение увеличить объем денежных средств до 600 млн рублей, выделяемых на покупку новых площадок.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    116
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    276
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    243
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    500