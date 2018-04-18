Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 году

Москва, 18 апреля. Более 1,4 тысячи дворов благоустроят в Московской области в нынешнем году. Об этом в среду передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья со ссылкой на заместителя председателя областного правительства Ирину Смирнову.

«Более 1,4 тысячи дворов будет отремонтировано и благоустроено в этом году. Более чем в половине — в 900 дворах — предусмотрена замена асфальтного покрытия, создание парковочных мест», — рассказала Смирнова.

Кроме того, она добавила, что многие жители просят построить детские площадки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В связи с этим было принято решение увеличить объем денежных средств до 600 млн рублей, выделяемых на покупку новых площадок.