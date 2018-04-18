Высокотехнологичное производство алмазов появится в Москве

Москва, 18 апреля. В столице появится высокотехнологичное производство синтетических алмазов, участок для технопарка площадью более 11 тысяч квадратных метров выделен на западе Москвы.

Технопарк построят на Внуковом шоссе, он будет состоять из производственного комплекса и исследовательского центра. Новое производство позволит создать около 300 рабочих мест, пишет РИАМО.

Земельный участок будет предоставлен в аренду компании «Вандер Технолоджис», специализирующейся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов. В столичном технопарке будет организовано производство полного цикла, что позволит увеличить объем и разнообразие выпускаемой продукции.