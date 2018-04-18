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Высокотехнологичное производство алмазов появится в Москве
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    Высокотехнологичное производство алмазов появится в Москве

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    Высокотехнологичное производство алмазов появится в Москве

    Москва, 18 апреля. В столице появится высокотехнологичное производство синтетических алмазов, участок для технопарка площадью более 11 тысяч квадратных метров выделен на западе Москвы.

    Технопарк построят на Внуковом шоссе, он будет состоять из производственного комплекса и исследовательского центра. Новое производство позволит создать около 300 рабочих мест, пишет РИАМО.

    Земельный участок будет предоставлен в аренду компании «Вандер Технолоджис», специализирующейся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов. В столичном технопарке будет организовано производство полного цикла, что позволит увеличить объем и разнообразие выпускаемой продукции.

    Автор: Василий Котов
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